В Новосибирской области временно закрыли фуд-корты и кинотеатры в ТЦ

Короткая ссылка
В Новосибирской области принято решение с 16 ноября приостановить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах региона, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В Новосибирской области временно закрыли фуд-корты и кинотеатры в ТЦ
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Приостановить (ограничить) деятельность: в области демонстрации кинофильмов в торговых, торгово-развлекательных центрах, в области оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах», — приводит постановление губернатора региона Андрея Травникова ТАСС.

При этом в театрах и кинотеатрах за пределами торговых центров, а также на концертах и фестивалях вводится ограничение на заполняемость до 50%.

Ранее в Новосибирской области заявляли о намерении ужесточить карантинные меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить