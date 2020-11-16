В Новосибирской области временно закрыли фуд-корты и кинотеатры в ТЦ

В Новосибирской области принято решение с 16 ноября приостановить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах региона, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Приостановить (ограничить) деятельность: в области демонстрации кинофильмов в торговых, торгово-развлекательных центрах, в области оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах», — приводит постановление губернатора региона Андрея Травникова ТАСС.

При этом в театрах и кинотеатрах за пределами торговых центров, а также на концертах и фестивалях вводится ограничение на заполняемость до 50%.

Ранее в Новосибирской области заявляли о намерении ужесточить карантинные меры.