В Новосибирской области временно закрыли фуд-корты и кинотеатры в ТЦ
- АГН «Москва»
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«Приостановить (ограничить) деятельность: в области демонстрации кинофильмов в торговых, торгово-развлекательных центрах, в области оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах», — приводит постановление губернатора региона Андрея Травникова ТАСС.
При этом в театрах и кинотеатрах за пределами торговых центров, а также на концертах и фестивалях вводится ограничение на заполняемость до 50%.
Ранее в Новосибирской области заявляли о намерении ужесточить карантинные меры.