В Новосибирской области намерены ужесточить карантинные меры

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Власти Новосибирской области собираются ужесточить карантинные меры в регионе на следующей неделе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Новосибирской области намерены ужесточить карантинные меры
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор области Андрей Травников.

«В целом, исходя из текущей ситуации, которую удалось стабилизировать, но не удалось пока улучшить, считаю, что нужно готовиться к введению дополнительных ограничительных мер, как бы это не было болезненно», — сказал глава региона.

Травников сообщил о намерении обсуждать новые ограничения с соответствующими сообществами и бизнесом.

«Моё мнение, и я выношу его на обсуждение оперативного штаба — нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах... ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, ограничения работы кинотеатров в ТЦ и, возможно, буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия», —заключил он.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области часть школьников переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

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