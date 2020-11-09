В Новосибирской области намерены ужесточить карантинные меры
- АГН «Москва»
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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор области Андрей Травников.
«В целом, исходя из текущей ситуации, которую удалось стабилизировать, но не удалось пока улучшить, считаю, что нужно готовиться к введению дополнительных ограничительных мер, как бы это не было болезненно», — сказал глава региона.
Травников сообщил о намерении обсуждать новые ограничения с соответствующими сообществами и бизнесом.
«Моё мнение, и я выношу его на обсуждение оперативного штаба — нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах... ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, ограничения работы кинотеатров в ТЦ и, возможно, буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия», —заключил он.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области часть школьников переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.