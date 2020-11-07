В Саратовской области часть школьников переведут на дистанционное обучение

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила, что школьники 6—11 классов в ряде городов и районов региона перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Саратовской области часть школьников переведут на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом она написала на своей странице в Instagram.

«С 9 ноября учащиеся с 6 по 11 классы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов переходят на две недели (до 23 ноября) на дистанционный режим обучения», — сообщила Седова.

Она отметила, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов региона, где уровень заболеваемости остается высоким.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение перевести учащихся 5—11-х классов в школах региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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