В Курской области часть школьников перевели на дистанционное обучение
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении областной администрации на странице в Facebook.
«Частично перевожу школы на «дистанционку». Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной, и продолжает ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации.
Отмечается, что ученики с 1-го по 4-й класс продолжат учиться очно, остальные — дистанционно. В малокомплектных школах решение о формате обучения 5—11-х классов принимают местные власти с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Режим дистанционного обучения будет длиться как минимум с 9 по 22 ноября.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News сравнила дистанционную и очную формы обучения.