Эксперт сравнила дистанционное и очное обучение

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина сравнила дистанционную и очную формы обучения.

«Дистанционное обучение в любом случае не заменит полноценные занятия в школе», — заявила она в беседе с Nation News.

Тем не менее, отметила эксперт, перевод на удалёнку — необходимая мера в условиях ситуации с коронавирусом.

«Я голосую за то, чтобы продление дистанционного обучения было осуществлено до конца пандемии», — добавила Матюнина.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.