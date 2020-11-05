Эксперт сравнила дистанционное и очное обучение

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Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина сравнила дистанционную и очную формы обучения.
Эксперт сравнила дистанционное и очное обучение
  • РИА Новости

«Дистанционное обучение в любом случае не заменит полноценные занятия в школе», — заявила она в беседе с Nation News.

Тем не менее, отметила эксперт, перевод на удалёнку — необходимая мера в условиях ситуации с коронавирусом.

«Я голосую за то, чтобы продление дистанционного обучения было осуществлено до конца пандемии», — добавила Матюнина.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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