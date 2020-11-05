Эксперт сравнила дистанционное и очное обучение
- РИА Новости
«Дистанционное обучение в любом случае не заменит полноценные занятия в школе», — заявила она в беседе с Nation News.
Тем не менее, отметила эксперт, перевод на удалёнку — необходимая мера в условиях ситуации с коронавирусом.
«Я голосую за то, чтобы продление дистанционного обучения было осуществлено до конца пандемии», — добавила Матюнина.
Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.