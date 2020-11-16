Власти Москвы заявили об обеспеченности города лекарствами
- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании комиссии Московской городской думы.
«В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что московские медицинские организации и склады обеспечены трёхмесячным запасом лекарств. В числе запасённых медицинских препаратов имеются и лекарства от коронавируса.
Ранее власти Москвы рассказали о медпомощи по COVID-19 для мигрантов.