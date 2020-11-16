Власти Москвы заявили об обеспеченности города лекарствами

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что город полностью обеспечен лекарствами.

Об этом он заявил на заседании комиссии Московской городской думы.

«В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что московские медицинские организации и склады обеспечены трёхмесячным запасом лекарств. В числе запасённых медицинских препаратов имеются и лекарства от коронавируса.

Ранее власти Москвы рассказали о медпомощи по COVID-19 для мигрантов.