В Москве рассказали о медпомощи по COVID-19 для мигрантов

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что пациентов с коронавирусом или подозрением на него не делят на мигрантов и местных — всех лечат бесплатно.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мигрантов, которые болели в тяжёлой форме, клали в больницу, давали им бесплатные лекарства и антибиотики, кормили», — сказал, со своей стороны, глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

По его словам, труднее было тем, кто болел в лёгкой форме, поскольку всё нужно было покупать за свой счёт.

На выручку приходят общественные организации, в том числе таджикская диаспора «Нур», Фонд Кадырова. Специальную программу запустили правительственные структуры Узбекистана.

В Департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что если COVID-19 выявят у человека, живущего в хостеле или общежитии, то его доставят в обсерватор, а при тяжёлом состоянии — в стационар.

«Департамент не ведёт статистики о количестве случаев выявленной коронавирусной инфекции у мигрантов. Для лечебного процесса нет никакой разницы, гражданина какого государства лечить», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru оценил необходимость масочного режима.