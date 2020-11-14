«Тело горело будто в огне»: переболевшие коронавирусом рассказали о его последствиях

В общей сложности в РФ выявлено 1 903 253 случая COVID-19. У четверти инфицированных, по данным оперштаба, симптомов не наблюдается. Но некоторым из тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме и находился на ИВЛ, приходится заново учиться дышать. Переболевшие COVID-19 рассказали RT о последствиях инфекции.

1,5 месяца на ИВЛ

У 55-летнего москвича Петра Кузнецова COVID-19 обнаружили в мае. Сначала, по его словам, появилась отдышка, затем стала подниматься температура. Через несколько дней он вызвал скорую.

«В больнице мне диагностировали коронавирус и 50% поражения лёгких, — вспоминает Кузнецов. — Сначала я лежал в обычной палате. Но мне становилось всё хуже и хуже. А потом реанимация, кома и полтора месяца на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)».

По словам Кузнецова, во время нахождения ИВЛ он видел галлюцинации.

«Они были такие живые, яркие и даже очень красивые, — говорит он. — В обычной жизни я никогда не запоминал сны, а галлюцинации запомнил хорошо. В «отключке» я и в Африке побывал, и на судне в открытом море, и в московских больницах».

Позднее врачи сказали Кузнецову, что поражение его лёгких составляло 100%, и его фактически вытащили с того света.

«Когда пришёл в себя, мне пришлось ещё несколько дней находиться в реанимации. Хотя в палате были ширмы, но я всё равно видел, как закатывали или выкатывали людей, соседи по кровати постоянно менялись. Слышал, как врачи постоянно кого-то откачивали, кто-то уходил из жизни. Малоприятное впечатление», — говорит Пётр.

За полтора месяца на ИВЛ Кузнецов потерял около 30 килограммов массы тела, а из-за обездвиживания тела мышцы начали атрофироваться.

«И самое главное — это страх. Я боялся, что не смогу дышать самостоятельно, без искусственной вентиляции лёгких. Боялся, что никого не смогу позвать на помощь, потому что мог разговаривать только шёпотом. Со мной даже психолог работал», — поясняет мужчина.

После выписки из больницы он ещё два месяца провёл в реабилитационном центре, где проходил сеансы физиотерапии, ЛФК и массажи. Сейчас Кузнецов находится дома, но полностью он до сих пор не восстановился.

«Сил ещё не так много, как было до болезни. Иногда тяжело даже пользоваться зубной щеткой. Ноги и руки всё ещё «плохо слушаются». После COVID-19 пострадала центральная нервная система, и её восстановление займёт до двух лет, — говорит Пётр. — Но вес уже приходит в норму, хотя большинство одежды по-прежнему велико».

Он отмечает, что после перенесённой болезни у него осталось ощущение нехватки воздуха.

«Это похоже на состояние после бегового марафона, когда трудно отдышаться. Иногда такое состояние начинается просто после разговора или небольшого эмоционального всплеска. Но при этом пульс нормальный. Это что-то такое, больше психологическое» — объясняет Пётр.

Сейчас он ждёт, когда начнётся вакцинация от ковида.

«Я прививку поставлю. Знаю, что хуже точно не будет. А второй раз болеть не хочу» — говорит он.

Заболел повторно

Переживания Петра о возможности повторного заражения небезосновательны. 35-летний москвич Александр Колотилов болеет во второй раз.

© Фото из личного архива

В первый раз Колотилов перенёс COVID-19 этим летом. Перед выходом на работу после самоизоляции он сдавал тесты на коронавирус, и результат оказался положительным.

По словам Колотилова, лечился он дома. У него была слабость, сухой кашель, температура не поднималась выше 38 градусов, но впоследствии пропал голос.

«В октябре мы с семьёй ездили отдыхать в Турцию. За день до вылета оттуда я почувствовал недомогание, у меня поднялась температура, но после таблетки «Парацетамола» всё прошло, — рассказывает Александр. — По прилёту я всё же сдал мазок на COVID-19, который показал положительный результат. После решил проверить свой диагноз в другой лаборатории и сдал экспресс-тест на наличие антигена, который тоже показал положительный результат. Это было такое удивление. Ну, как так, второй раз?»

Врачи, по словам Александра, тоже удивились повторному заражению, в базе он с лета значится, как выздоровевший.

Колотилов рассказывает, что повторно болезнь проходит тяжелее, чем в первый раз.

«Болит всё тело, кружится голова и «давит грудь», но температуры нет», — рассказывает Александр. Он отмечает, что врачи выписали ему новый препарат, и получил он его бесплатно, хотя в столичных аптеках лекарство стоит 12 тыс. рублей.

Правда, пока, по его словам, результатов приёма противовирусного препарата он пока не почувствовал, а вот побочный эффект в виде боли в области ЖКТ ощущается явно.

«Я ношу очки, и мне неудобно носить маску, потому что запотевают стёкла. Но лучше не испытывать судьбу», — советует мужчина и добавляет, что пренебрегать мерами предосторожностями не стоит.

Не сравниться с гриппом

95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Щербакова заболела коронавирусом в конце мая.

«Я непросто перенесла болезнь, тело горело, будто в огне, а после уколов началась сильная аллергия, которая сопровождалась тошнотой. А потом попала на неделю в реанимацию»,— рассказывает RT Щербакова.

По её словам, в больнице она пролежала месяц. Персонал к ней относился с большим уважением и заботой, а выписали её 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Первые дни после болезни были самыми тяжёлыми, вспоминает женщина.

«Я с трудом самостоятельно вставала, и до сих пор у меня присутствует небольшая скованность в груди», — говорит Клавдия Щербакова.

Женщина убеждена, что встать на ноги ей помогли, прежде всего, врачи, рекомендациям которых она следовала. А также вера в бога, самодисциплина и стойкость, приобретённые ещё в годы войны.

«А как мы прожили войну? Мы не видели ни детства, ни молодости. С утра до ночи стояли у станка на военном заводе имени Масленникова у нас в Самаре и делали снаряды. Поэтому нужно набраться терпения и соблюдать самоизоляцию. Мне жаль, что столько молодых людей болеют и погибают», — рассказала она.

По мнению Щербаковой, коронавирус —одно из самых страшных и коварных заболеваний, которое не сравнится с ни гриппом, ни с другой «хворью».

Тесты не дали результата

У 32-летнего жителя подмосковных Люберец Тимура Соколова обнаружили COVID-19 в начале сентября. При этом у жены, по его словам, коронавирус не выявили, хотя она первой перестала чувствовать вкусы и запахи — тест показал отрицательный результат.

«Уже через неделю у меня появились такие же симптомы, как у супруги, а потом поднялась температура около 39 градусов. Врачи «скорой» поставили диагноз «ангина», — рассказывает Соколов. — Всю следующую неделю держалась высокая температура, запахов и вкусов я не чувствовал, но всё равно тесты не показывали ковид».

Когда температура спала, Тимур снова сдал кровь на антитела. И на этот раз, по его словам, исследование показало наличие в крови антител IgM и IgG.

«Это значил, что я ещё болел, но у меня уже начал формироваться иммунитет», — поясняет Тимур.

После выздоровления он уехал в деревню, и там ему вдруг снова стало плохо.

«Давление скакало, шёл холодный пот градом, тахикардия была настолько сильная, что я даже до магазина не мог дойти. Продолжалось это около месяца. А потом у меня начался «мозговой туман». Всё заторможенное, а тело будто не моё» — рассказывает Соколов.

Тимур посетил несколько неврологов, сделал КТ и МРТ головы. Исследование показало, что у него воспалились сосуды.

Диагноз — постинфекционный арахноидит с цефалгическим синдромом. Восстановление займёт от 3-х до 6 месяцев.

«Когда я пришёл на МРТ головы, врачи меня спросили: а вы после травмы головы или после COVID-19? Потом они мне объяснили, что у многих людей переболевших коронавирусом похожая ситуация. Осложнение на сосуды мозга», — отмечает Соколов.

Он опасается, что не сумеет восстановиться.

«И сейчас я не чувствую себя здоровым. Мне сложно фокусироваться, я не могу заниматься спортом, смотреть телевизор или играть в приставку, потому что сразу начинает тошнить и кружиться голова, — объясняет Тимур — Иногда бывает слабость наплывами. То есть один день всё хорошо, я могу даже в спортивный зал сходить, а на другой день мне даже сложно руку поднять. Стабильно раз в 2-3 дня у меня по ночам сводит мышцы, особенно челюсть. И мне страшно, что не смогу полностью восстановиться».

Тимур говорит, что не понимает, тех, кто призывает не носить маски.

«Пожалуйста, не снимайте маски. Так вы хотя бы оставите себе шанс. Большая часть переболевших перенесла COVID-19 легко и рассказывают, что это просто как ОРВИ и последствий особо нет. А есть такие случаи, как у меня. Лучше не рисковать», — говорит Тимур.