Иммунолог рассказал об общих чертах коронавируса и испанки

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об общих чертах коронавируса и испанки — вируса, который распространялся в начале XX века.
Иммунолог рассказал об общих чертах коронавируса и испанки
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как он отметил в интервью радио Sputnik, испанка также распространялась волнами в определённые сезоны.

«У пандемии испанки столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — заявил иммунолог.

По словам медика, «рецепт» завершения эпидемии есть, но он связан с жёсткими ограничениями. Он отметил, что болезнь прекратит распространяться, если «одновременно запереть всех людей в квартирах, чтобы никто никуда не ходил».

Ранее главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал об общих чертах коронавируса и испанки.

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