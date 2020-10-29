Инфекционист рассказал об общих чертах коронавируса и испанки

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал об общих чертах коронавируса и испанки — вируса, который распространялся в начале XX века.

«Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок», — приводит РИА Новости его слова.

Чуланов отметил высокую контагиозность COVID-19. Именно это свойство является причиной его лёгкого распространения и быстрого перехода в формат пандемии.

«Это тоже респираторная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении», — ответил инфекционист на вопрос о сходстве коронавируса с испанкой.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что снижения заболеваемости коронавирусом можно ожидать ещё до конца этого года.