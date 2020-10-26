Специалист рассказал, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что снижения заболеваемости коронавирусом можно ожидать ещё до конца этого года.

Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

«Мы прогнозируем снижение числа новых случаев уже в ближайшее время, ещё до наступления нового года. Мы сейчас находимся или непосредственно перед плато, или вступаем в плато в ближайшие 7—10 дней. После этого наступит переломный момент», — заявил Георгий Викулов.

Как отметил специалист, в России на данный момент сравнительно благоприятная эпидемиологическая ситуация.

«В целом в России благоприятная ситуация по сравнению с другими странами в пересчёте не только на количество заражённых, но и на текущую летальность, и на число тяжёлых случаев», — подчеркнул он.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.