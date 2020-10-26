Специалист рассказал, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад

Короткая ссылка
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что снижения заболеваемости коронавирусом можно ожидать ещё до конца этого года.
Специалист рассказал, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

«Мы прогнозируем снижение числа новых случаев уже в ближайшее время, ещё до наступления нового года. Мы сейчас находимся или непосредственно перед плато, или вступаем в плато в ближайшие 7—10 дней. После этого наступит переломный момент», — заявил Георгий Викулов.

Как отметил специалист, в России на данный момент сравнительно благоприятная эпидемиологическая ситуация.

«В целом в России благоприятная ситуация по сравнению с другими странами в пересчёте не только на количество заражённых, но и на текущую летальность, и на число тяжёлых случаев», — подчеркнул он.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить