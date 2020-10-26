Названы правильные способы проверки себя на коронавирус

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Россияне могут проверить сами себя на заболевание коронавирусом несколькими способами: мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител, сообщил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
Названы правильные способы проверки себя на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», — цитирует Sputnik Тимакова.

Тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни, затем нужно проверять организм на антитела.

По словам специалиста, антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни.

Также ПЦР следует сдавать после болезни.

25 октября в России за сутки было проведено 550 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

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