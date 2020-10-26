Названы правильные способы проверки себя на коронавирус
- АГН «Москва»
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«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», — цитирует Sputnik Тимакова.
Тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни, затем нужно проверять организм на антитела.
По словам специалиста, антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни.
Также ПЦР следует сдавать после болезни.
25 октября в России за сутки было проведено 550 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.