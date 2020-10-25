В России за сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 550 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 550 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 октября остаётся 348 791 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 57,3 млн тестов на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно только при соблюдении всех мер безопасности.