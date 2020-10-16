Попова рассказала, как остановить распространение COVID-19

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Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только при соблюдении всех мер безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, как остановить распространение COVID-19
  • РИА Новости

«Если мы не перестанем так безответственно относиться... к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — сказала она в эфире Первого канала.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировали более 15 тыс. новых случаев COVID-19. Общее число выявленных заболевших в стране за весь период достигло 1 369 313.

В Кремле выразили обеспокоенность статистикой, отметив, что «эпидемия распространяется очень сильно».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, принимаются «весьма энергичные» шаги, чтобы «сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности».

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