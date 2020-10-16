В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал последние данные о росте числа заболевших коронавирусом в России.

«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он.

Песков отметил, что «именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности».

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313.