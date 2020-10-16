В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса
  • Reuters

«За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе.

Днём ранее в стране было выявлено 13 754 случая заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что сейчас идут исследования третьей российской вакцины от коронавируса. Результаты ожидаются к середине декабря.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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