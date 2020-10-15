Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

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Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет.
Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Альтштейн заявил, что «ещё рано говорить про плато, надо ещё наблюдать».

«Стоит подождать несколько дней, тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет», — сказал он.

Вирусолог добавил, что, по его мнению, нужно подождать «до понедельника, там уже будет точно видно».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что число выявляемых случаев коронавируса в России, вероятнее всего, вернётся к летним значениям к февралю-марту. 

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