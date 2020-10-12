В Роспотребнадзоре дали прогноз по распространению коронавируса

Число новых случаев коронавируса в России, вероятнее всего, вернётся к летним значениям к февралю-марту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, «классика эпидемиологии» говорит о том, что рост заболеваемости будет продолжаться минимум два инкубационных периода, то есть 28 дней.

«Но учитывая, что рост начался не сегодня и не вчера, то в среднем через 20 дней будет отмечаться стабилизация эпидпроцесса, как та ситуация, которую мы с вами лицезрели в мае», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что эпидпроцесс «не прекратится», а первая волна коронавируса ещё не завершена.

«Через нулевую точку мы не прошли. Поэтому отмечается сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная стабилизация и снижение начнутся, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов.

Он объяснил, что около трёх недель в России будут сохраняться нынешние показатели по COVID-19, после чего «начнётся снижение числа регистрации заболевания».

«Но, повторяю, явное снижение и та ситуация, которую мы с вами отмечали в июне, в июле наступит к февралю-марту», — уточнил он.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, говоря о возможности плато по COVID-19 в России, отметила, что это может произойти в течение следующих 10—20 дней.

В конце сентября Горелов заявлял, что пессимистичный сценарий развития ситуации с вирусом в России маловероятен.