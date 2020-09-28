В Роспотребнадзоре оценили вероятность негативного сценария с COVID-19

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Пессимистичный сценарий развития ситуации с коронавирусом в России маловероятен, по мере распространения вирус ослабевает. Об этом заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре оценили вероятность негативного сценария с COVID-19
  • РИА Новости

«В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что всё-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, подготовленные Роспотребнадзором рекомендации для разных организаций актуальны в настоящее время, их более чем достаточно.

Ранее советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, говоря о ситуации с коронавирусом, предположил, что плато будет в начале октября.

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