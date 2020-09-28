В Роспотребнадзоре оценили вероятность негативного сценария с COVID-19
- РИА Новости
«В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что всё-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — цитирует РИА Новости специалиста.
По его словам, подготовленные Роспотребнадзором рекомендации для разных организаций актуальны в настоящее время, их более чем достаточно.
Ранее советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, говоря о ситуации с коронавирусом, предположил, что плато будет в начале октября.