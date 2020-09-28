Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

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Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу
  • Reuters

«Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирует РИА Новости Малеева.

Он рассказал, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены.

По последним данным, в России за сутки выявили 8135 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 159 573.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост числа выявленных случаев заболевания с несоблюдением правил профилактики и наступлением сезона острых респираторных вирусных инфекцией.

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