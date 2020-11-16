В Сахалинской области проверят жалобы врачей на нехватку СИЗ

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Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит данные о дефиците средств защиты от коронавируса в Холмской центральной районной больнице, где лечат от COVID-19.
В Сахалинской области проверят жалобы врачей на нехватку СИЗ
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, проверка связана с тем, что ранее СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской ЦРБ, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в больнице и нехватке масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19. Это уже, как говорится в обращении, привело к заболеванию коронавирусом врачей.

«По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек накануне составляла более 90%.

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