В Сахалинской области проверят жалобы врачей на нехватку СИЗ

Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит данные о дефиците средств защиты от коронавируса в Холмской центральной районной больнице, где лечат от COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, проверка связана с тем, что ранее СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской ЦРБ, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в больнице и нехватке масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19. Это уже, как говорится в обращении, привело к заболеванию коронавирусом врачей.

«По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

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