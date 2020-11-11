Названы регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом

Наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек накануне составляла более 90%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского уровня отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%», — говорится в стенограмме встречи Голиковой с депутатами Госдумы.

Она подчеркнула, что в четырёх регионах занятость превысила 95% коечного фонда, среди них Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область и Еврейская автономная область.

Ранее Голикова заявила, что доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусом в России составляет 31%.