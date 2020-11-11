Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы заявила, что доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусом в России составляет 31%.

Стенограмма встречи опубликована комитетом Госдумы по охране здоровья.

По её словам, с начала пандемии в России выявлено более 1,817 млн случаев заболевания COVID-19, из них 31% — контактные бессимптомные случаи.

Вице-премьер сообщила, что на сегодняшний день в России развёрнуто более 253,4 тыс. коек для больных коронавирусом. При этом более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода и более 30 тыс. коек оснащены ИВЛ.

Также вице-премьер рассказала, что показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах России.