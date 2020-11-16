В Бурятии до 30 ноября приостановят работу ТЦ и заведения общепита
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«Приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов... деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров», — говорится в сообщении.
В регионе также временно закроются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.
При этом продолжают работать аптеки, салоны услуг связи, продуктовые магазины, а также непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, данные ограничения будут действовать не более двух недель.
В конце октября эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал Бурятию в числе восьми российских регионов, где ситуация с коронавирусом оценивается как тяжёлая.