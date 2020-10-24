Названы регионы России c самым быстрым ростом числа случаев COVID-19

Усиление динамики заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, в восьми из которых ситуацию можно оценить как тяжёлую. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Как отметил специалист в беседе с агентством, в стране не осталось регионов в «зелёной» зоне, где было «довольно сильное затухание» эпидемии.

По мнению Тавадяна, в восьми регионах ситуация оценивается как тяжёлая. Среди них Бурятия, Чукотка, Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

Эксперт отметил, что наиболее стабильными остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область.

Москва и Московская область, считает он, находятся в «светло-жёлтой» зоне.

Российский президент Владимир Путин во время совещания призвал действовать выверенно и аккуратно, принимая в регионах решения об ограничениях в связи с пандемией.

Глава государства также призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей России.