Названы регионы России c самым быстрым ростом числа случаев COVID-19

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Усиление динамики заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, в восьми из которых ситуацию можно оценить как тяжёлую. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Названы регионы России c самым быстрым ростом числа случаев COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Как отметил специалист в беседе с агентством, в стране не осталось регионов в «зелёной» зоне, где было «довольно сильное затухание» эпидемии.

По мнению Тавадяна, в восьми регионах ситуация оценивается как тяжёлая. Среди них Бурятия, Чукотка, Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

Эксперт отметил, что наиболее стабильными остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область.

Москва и Московская область, считает он, находятся в «светло-жёлтой» зоне.

Российский президент Владимир Путин во время совещания призвал действовать выверенно и аккуратно, принимая в регионах решения об ограничениях в связи с пандемией.

Глава государства также призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей России.

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