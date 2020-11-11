Нужна поддержка: государство будет помогать детям, родители которых не платят алименты

По данным Федеральной службы судебных приставов, в России более миллиона человек не платят алименты на своих детей. Власти разыскивают таких должников и принимают меры, но это не всегда означает, что их семьи в итоге получат деньги. В конце октября Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные шаги по поддержке детей, не получающих алименты от родителей. Поручение должно быть исполнено до 1 августа 2021 года. Как государство заставляет должников по алиментам помогать своим бывшим семьям, в какой поддержке нуждаются родители, в одиночку воспитывающие детей, и что об этом думают юристы — в материале RT.

В 2019—2020 годах в России насчитывалось свыше миллиона граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили RT, что за последний год количество исполнительных производств в этой сфере несколько снизилось.

«В 2019 году в ФССП России на исполнении находилось около 1,6 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. По итогам работы за девять месяцев 2020 года — 1,2 млн исполнительных производств о взыскании алиментов, — сообщили RT в ведомстве. — По состоянию на 1 октября 2020-го количество исполнительных производств, по которым должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов, по сравнению с началом 2020 года снизилось на 10 тыс. и составило 183,5 тыс.».

С россиян, не желающих платить своим детям алименты, за девять месяцев 2020 года взыскали 13,2 млрд рублей — на 1,1 млрд больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В ФССП подчёркивают, что намерены сохранить эту тенденцию.

«Судебные приставы располагают довольно большим арсеналом средств, чтобы оказывать влияние на родителей, не желающих обеспечивать своих детей. Скрывающихся должников по алиментам объявляют в исполнительный розыск, с них могут принудительно взыскать часть заработной платы или иного дохода, наложить арест на имущество», — поясняют в ведомстве, отмечая, что пока это самый действенный метод борьбы с неплательщиками.

По инициативе ФССП таким должникам также могут ограничить выезд за границу либо лишить их ряда специальных прав, в том числе права управлять транспортным средством. В крайних случаях неплательщиков можно привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

«За девять месяцев 2020 года должностными лицами ФССП России возбуждено почти 73 тыс. административных дел по статье 5.35.1 КоАП РФ в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Кроме того, по итогам девяти месяцев 2020 года возбуждено более 32 тыс. уголовных дел в отношении лиц, не уплачивающих средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — подсчитали в ФССП.

Помощь детям должников

Несмотря на усилия службы судебных приставов, многие дети в России по-прежнему остаются без материальной поддержки родителей, ушедших из семьи. В беседе с RT женщины, не сумевшие добиться выплаты алиментов от бывших мужей, признаются, что растить детей без какой-либо помощи со стороны экс-супругов очень тяжело.

Многодетная мать из Краснодарского края Ольга Жегулова не получала от мужа никаких денег с тех пор, как тот ушёл из семьи в 2014 году, оставив её с девятью детьми на руках.

© Фото из личного архива / РИА Новости

На сегодняшний день мужчина задолжал более полутора миллионов рублей по алиментам. По словам Ольги, в её случае приставы оказались практически бессильны — и так происходит во многих семьях.

«Благодаря RT и депутату Госдумы Оксане Пушкиной в 2019 году приставы нашли моего мужа, его сразу привезли в управление ФССП по Щёлковскому району. Он был в таком состоянии, что пришлось вести буквально за ручку. Я его тогда видела — он страшно опустился, видно, что запил, уже почти бомж. Работы, естественно, никакой нет, брать с него нечего. Ему назначили обязательные работы, с которых 50% отчисляли в пользу детей. Он походил туда пару месяцев, потом снова запил, и больше денег мы не видели», — рассказывает Жегулова.

По её словам, приставы предлагали ей завести на мужа уголовное дело, но писать заявление она не стала — не хотела, чтобы у отца её детей была судимость.

В ближайшее время государство сможет начать помогать таким матерям, как Ольга.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Это поручение должно быть исполнено к августу 2021 года.

При этом существующие виды административной и уголовной ответственности для должников по алиментам будут сохранены.

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Более того, санкции в отношении нерадивых родителей недавно предлагали ужесточить: 10 октября Минюст представил законопроект, который может упростить привлечение к ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.

Сейчас статья 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), которую предлагает изменить Минюст, предполагает уголовную ответственность для должников в том случае, если они уклонялись от уплаты алиментов неоднократно. То есть, если ребёнок хотя бы пару раз получал от родителя какие-то выплаты, в возбуждении уголовного дела могут отказать.

По задумке Минюста, ужесточение законодательства должно положить конец практике, когда должники выплачивают алименты своим семьям нерегулярно и не в полном объёме — только чтобы формально оставаться «в рамках закона».

Все платежи — пополам

Родители-одиночки, вынужденные обеспечивать детей без всякой материальной поддержки, рады новостям о дополнительной помощи со стороны государства.

«Конечно, государство должно поддерживать такие семьи. Если человек — отец в нашем случае — не хочет работать, пьёт, то никаких денег от него никто не получит, хоть с приставами, хоть нет. Я считаю, что вот на таких детей, не получающих алименты от родителей, достаточно выплачивать прожиточный минимум. Потому что когда мать, тем более многодетная, в одиночку и зарабатывает, и занимается воспитанием, это для неё безумно тяжело, а дети в итоге недополучают родительского внимания», — говорит Ольга Жегулова.

Жительница Красноярского края Евгения Антипович также считает, что нужно дополнительно поддерживать детей должников по алиментам. Евгения разошлась с мужем в 2016 году и тоже практически не получала от него выплат на двух их дочерей.

Официального источника дохода у бывшего мужа Антипович нет, и это отразилось на размере алиментов. По словам Евгении, притом что мужчина неплохо зарабатывает, суд назначил алименты в размере половины прожиточного минимума на каждого ребёнка. Но и этих денег Антипович не видела.

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По её мнению, государственная поддержка для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, была бы эффективной, если бы подразумевала выплату в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка — то есть тех же денег, которые по каким-то причинам отказывается им выплачивать родитель.

«Я уверена, что доплаты в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка, который не получает алиментов от одного их родителей, будет достаточно. Потому что, если родитель один, то он занимается всем: и расходами на детей, и собственно воспитанием. Это серьёзная работа, если этим нормально заниматься. Дополнительная помощь точно не помешает. И было бы хорошо, если бы таким детям давались дополнительно кружки в садиках и школах, например», — считает Евгения.

Она признаётся, что в её случае судебные приставы не смогли повлиять на бывшего мужа, и вся ответственность за детей легла на плечи матери. При этом, когда у Евгении образовалась задолженность за электроэнергию, приставы сразу заморозили её зарплатный счёт, лишив мать-одиночку доступа к деньгам, на которые она должна была ещё месяц кормить своих дочерей. В итоге деньги вернули, однако мать возмущает тот факт, что плата за услуги ЖКХ, которыми пользуются в том числе её с бывшим мужем общие дети, целиком ложится на неё.

«Надо разграничить платежи: налоги, штрафы, другие сборы на имущество, находящееся в собственности детей. Сюда же можно отнести такие обязательные траты на детей, как оплата садика, школы, разных обязательных кружков. Половину этих трат должен оплачивать отец, половину — мать. Я думаю, что это совсем не сложно. У нас в законе написано, что у родителей должна быть солидарная ответственность в отношении детей, но по факту сейчас она ни капельки не солидарная. У отцов она скорее факультативная», — считает Антипович.

Меры не всегда эффективны

Семейный юрист Мария Рулькова в беседе с RT выразила мнение, что оказать необходимую поддержку всем семьям, где родители не получают алименты от бывших супругов, будет непросто — хотя бы из-за огромного количества таких случаев.

«У нас в стране очень много людей, которые не платят по алиментам. Это чуть ли не каждый второй ребёнок, родители которого развелись. Поэтому здесь даже минимальную меру поддержки будет сложно для всех предусмотреть на государственном уровне», — полагает юрист.

«По закону материальное обеспечение ребёнка всё же ложится на плечи родителей: матери и отца. Государство тоже поддерживает детей, но в более сложных случаях — например, если один из родителей умер. Даже при лишении родительских прав обязанность по содержанию ребёнка сохраняется за родителем», — объясняет Рулькова.

Юрист добавила, что существующие меры принудительного взыскания алиментов действительно работают не всегда. По её мнению, эффективным методом борьбы с неплательщиками могло бы стать объявление их банкротами. Такая мера была бы особенно эффективна в случаях, когда у родителя есть доход, но он его сознательно скрывает, чтобы не содержать своего ребёнка.

«Обычно свой доход скрывают люди, которые трудоустроены неофициально, либо у них есть собственный бизнес или должность, позволяющая реальный доход скрывать. В таком случае признание неплательщика по алиментам банкротом, скорее всего, побудило бы его выплатить задолженность, так как статус банкрота обернулся бы проблемами на работе или в бизнесе», — считает собеседница RT.

Тем не менее в случаях, когда с нерадивого родителя буквально нечего взять — например, у него нет ни работы, ни имущества, которое можно конфисковать, единственным выходом остаётся возбуждение административных и уголовных дел, констатирует юрист. При этом на практике уголовные дела заводят довольно редко, и даже если должника отправят в колонию, детям, не получающим алиментов, это вряд ли как-то поможет, признаёт Рулькова.