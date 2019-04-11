Мать из Краснодарского края добивается повышения пособий для многодетных семей

В Краснодарском крае многодетная мать Ольга Жегулова пытается в одиночку прокормить девятерых детей. Государство выделяет ей как многодетной матери, не получающей алиментов, выплату в размере 15 тыс. рублей раз в квартал, а также пособие на детей 5 тыс. рублей в месяц. Доход семьи составляет 27 тыс. рублей в месяц, что в пересчёте на одного человека почти в четыре раза меньше прожиточного минимума в Краснодарском крае, и женщина боится, что детей станет нечем кормить. Ольга добивается, чтобы пособия для многодетных семей были доведены хотя бы до уровня прожиточного минимума. Она обратилась в проект #НеОдинНаОдин с просьбой о помощи. На её призыв уже откликнулась депутат Госдумы Оксана Пушкина.

© Фото из личного архива / РИА Новости

У жительницы Краснодарского края Ольги Жегуловой девять детей. 42-летняя женщина растит их одна, её муж ушёл из семьи пять лет назад. С тех пор он ни разу не общался с детьми и не платил бывшей супруге алименты. Ольга получает небольшую выплату как многодетная мать, однако денег всё равно не хватает.

«Зарплата у меня маленькая — 16—17 тысяч, плюс на детей пособие 5 тысяч в месяц — итого 22 тысячи. И на эти 22 тысячи мы пытаемся прожить, покупать еду, платить за коммунальные услуги», — жалуется Жегулова.

Муж Ольги, Радик Баширов, бросил жену с девятью детьми в 2014 году. Он уехал в Москву на заработки и перестал выходить на связь. Полиция выяснила, что Баширов находится в столице, но общаться с семьёй не намерен.

«Оказалось, он просто сбежал от нас. Он ни разу не позвонил, не выслал ни копейки», — рассказала Ольга RT.

В уведомлении из Щёлковского районного отдела судебных приставов от 2 ноября 2018 года говорится, что Баширов по алиментам должен бывшей жене 1,33 млн рублей. К концу декабря 2018 года его задолженность достигала уже 1,4 млн рублей, рассказала Жегулова.

Однако потом эти долги «исчезли», говорит Ольга. Зайдя на сайт Федеральной службы судебных приставов после Нового года, она обнаружила, что задолженность мужа сократилась до 40 тыс. рублей. По словам Жегуловой, о списании долга её не уведомляли, денег от мужа она также не получала.

Женщина прикладывает все усилия, чтобы прокормить семью, она постоянно находится в поисках работы, используя любую возможность, но денег всё равно не хватает. Ольга очень боится, что детей станет нечем кормить или их заберут в приют.

Старшие ребята помогают матери по хозяйству, подрабатывают во время летних каникул. В декабре одного из них забрали в армию. В вуз учиться он не пошёл, чтобы работать и обеспечивать братьев и сестёр.

Бесконечные переезды

Несколько лет назад, когда Ольга и её супруг ещё были вместе, семья жила в Селивановском районе Владимирской области. В то время их положение было не таким тяжёлым, как сейчас.

«Раньше мы жили в сельской местности — я тогда держала корову, были куры, телёнок. Можно было прокормиться — там были и грибы, и ягоды. Но потом в посёлке закрыли школу. Нам дали квартиру в районном центре, там-то уже никого держать не будешь. Зря мы туда переехали, оттуда всё и началось», — расстраивается Ольга.

После заселения в новую квартиру муж, по словам Жегуловой, начал выпивать и в 2013 году они развелись. Спустя некоторое время супруги снова сошлись и жили вместе до тех пор, пока Радик не бросил семью, уехав в Москву.

Поняв, что теперь детей придётся обеспечивать в одиночку, Ольга решила переехать в Краснодарский край и там обзавестись подсобным хозяйством.

«Подсобное хозяйство для нас — единственный способ выжить. Я, когда переезжала, думала — будет у нас свой дом, заведём скотину. Старшие сыновья здесь всё лето работали, мы тогда хорошо жили. Тут дешёвые фрукты, когда сезон, дешёвый хлеб. Но работа тоже сезонная — осенью и зимой становится плохо», — объяснила Жегулова.

В поисках заработка Ольге с детьми снова пришлось переезжать. Сейчас они временно проживают у родственников в Новороссийске, где женщина устроилась на новую работу.

Пособия и долги

Раз в квартал Ольге Жегуловой как малоимущей многодетной матери, не получающей алиментов от мужа, выплачивают пособие в размере 15 тыс. рублей. С учётом небольшого заработка многодетной матери ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 3 тыс. рублей. Это почти в четыре раза меньше прожиточного минимума в Краснодарском крае.

«У меня одни долги, меня приставы терзают. Есть долги за продукты — я не смогла вовремя отдать деньги за молоко, и на меня подали в суд. Судебные приставы с моего мужа четыре года не могут взыскать долги по алиментам, зато ко мне сразу пришли», — рассказала Ольга.

Забирать у малоимущей матери было практически нечего, и приставы конфисковали кнопочный телефон, утюг и, что важнее, стиральную машину. С тех пор женщина стирает одежду вручную.

Местные власти утверждают, что не могут помочь Жегуловой и назначить ей дополнительные пособия: по закону ей просто не положены другие выплаты.

В беседе с RT президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семёнова констатировала, что подобные ситуации встречаются довольно часто. Она отметила, что в России просто нет федеральных льгот для многодетных семей.

«Льготы для многодетных есть только на уровне регионов. То есть если у региона есть возможность, то делают выплаты. На федеральном уровне ничего не положено. Сейчас в Совете Федерации собираются принимать новый закон,но он никаким образом не подкрепляется деньгами — все выплаты опять спускаются на региональные бюджеты», — подчеркнула эксперт.

Пикет у Госдумы

Осенью 2018 года Ольга окончательно отчаялась и поехала в Москву, чтобы устроить одиночный пикет у здания Госдумы. Жегулова убеждена, что пособия для многодетных семей должны быть доведены до уровня прожиточного минимума — по крайней мере для тех, кому действительно не хватает на еду.

Сразу после её поездки в Москву с Ольгой связались социальные работники. В соцзащите, по её словам, даже не знали, что в районе есть такая семья. Местные предприниматели тогда выделили Жегуловой по мешку сахара и муки, 30 литров масла, а районная администрация погасила долги семьи за коммунальные услуги и организовала сбор одежды.

После пикета Ольги у Госдумы с ней связались и представители краевого министерства труда и социальной защиты, но уже совсем с другой целью.

«Мне сказали, что хотят приехать и посмотреть, как мы живём. Я согласилась, а они сразу сказали, что помогать не собираются. Зато могут найти, за что меня привлечь, чтобы детей забрали. Я сказала, что ничего не выйдет, потому что за детьми я смотрю хорошо. Больше мне оттуда не звонили, никто не приезжал», — рассказала женщина.

В начале апреля Ольга снова приехала в Москву — RT помог ей договориться о встрече с заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной. Депутат готова помогать Жегуловой, они встретились в Госдуме 11 апреля.

«Ситуация, в которой оказалась Ольга, к сожалению, не единична. Но безвыходных ситуаций не бывает. Тем более что существующие меры поддержки семей с детьми постоянно совершенствуются и развиваются. Это приоритетная задача государства. Я постараюсь помочь Ольге в этой непростой истории, скоординировав работу всех ведомств, ответственных за социальное благополучие семьи», — заверила Пушкина.