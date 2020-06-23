В Калининградской области суд вынес приговор по делу о неуплате алиментов

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В УФССП по Калининградской области рассказали, что суд приговорил 37-летнего жителя Зеленоградского городского округа к пяти месяцам в колонии строгого режима за неуплату алиментов.
В Калининградской области суд вынес приговор по делу о неуплате алиментов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как передаёт «Янтарный край» со ссылкой на данные ведомства, суд признал его виновным в неоднократном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности превысила 500 тыс. рублей.

Отмечается, что в отношении должника было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК России (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние совершно неоднократно).

Суд признал родителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев в колонии строго режима.

Ранее лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала закон, согласно которому родитель, проживающий отдельно от ребёнка после развода, обязан оплачивать расходы на его обеспечение жильём.

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