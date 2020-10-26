Путин предложил увеличить помощь не получающим алименты детям

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной поддержке детей, чьи родители не платят алименты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, по итогам заседания президиума Госсовета кабмину поручено подумать об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Срок выполнения — 1 августа 2021 года.

Ранее кабинет министров принял проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет. Согласно документу, Минтруд получит дополнительные средства из резервного фонда на предоставление субсидий российским регионам в текущем году.