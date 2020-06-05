Помогать, а не забирать: RTД представил фильм «Война за семью» о проблемах опеки в России

Документальный канал RTД представил фильм «Война за семью», рассказывающий о проблемах российской ювенальной системы: безосновательном изъятии детей, недобросовестности опекунов, но главное — об отсутствии готовности органов опеки помогать «неблагополучным» родителям вместо того, чтобы сразу отнимать у детей возможность воспитываться в родной семье.

Герои фильма RTД говорят о проблемах, с которыми они столкнулись, когда попали в поле зрения органов опеки. Часто основанием для изъятия детей становится просто-напросто бедность их родителей — если в опеке сочтут, что условия проживания ребёнка не соответствуют установленным «нормам», семью скорее разлучат, нежели помогут ей встать на ноги.

О такой ситуации рассказала Наталья Шехловицкая из Нижнего Новгорода. Опека отобрала у неё троих внуков через два дня после того, как умерла её дочь — мать изъятых детей. Причиной стали «ненадлежащие санитарные условия» в доме пожилой женщины. От неё требовали немедленно сделать ремонт и заменить мебель и технику в квартире, но Шехловицкая, получая пенсию в 10 тыс. рублей, не смогла сразу выполнить эти условия.

Старших детей опека пыталась отдать их отцу, который давно бросил семью и жестоко обращался с бывшей женой. Младшему ребёнку и вовсе нашли приёмных родителей из Москвы — не дожидаясь решения суда, который в итоге позволил бабушке детей стать их опекуном. Если бы новая семья успела забрать ребёнка, Шехловицкая, скорее всего, уже не увидела бы своего внука.

На практике часто выходит, что, даже если ребёнка забрали из семьи по надуманным причинам, родители оказываются бессильны перед ювенальной машиной — им остаётся только восстанавливать свои права через суд, а это месяцы или даже годы разлуки с детьми.

В подобной ситуации оказалась ещё одна героиня фильма, Татьяна Большакова из Ялты. Её дочь-инвалида забрали, когда в семье начались проблемы с деньгами и мать обратилась за помощью в соцслужбы. В итоге эти же соцслужбы добились того, что маму и девочку разлучили. Одной из причин, по утверждению опеки, стала чрезмерная худоба ребёнка, хотя низкий вес был следствием врождённого заболевания.

Суд, ограничивший Татьяну в родительских правах, состоялся заочно и без её ведома, а потом девочку просто отобрали у матери. Ребёнка месяц продержали в больнице, прежде чем Большаковой удалось через суд вернуть дочь домой. Всё это время ей не давали даже видеться с девочкой. Теперь Татьяна хочет добиться наказания для чиновников, отобравших у неё дочь, — но в российском законодательстве нет специальной статьи для органов опеки, устраивающих подобные «ювенальные репрессии».

Создатели документального фильма также поговорили о недостатках российской ювенальной системы с правозащитниками и активистами. По их мнению, основная проблема заключается в нежелании органов опеки как следует разбираться в каждой конкретной ситуации и оказывать помощь «неблагополучным» семьям. Часто сотрудники опеки сразу прибегают к самым радикальным мерам: забирают детей, а затем раздают на воспитание приёмным родителям.

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«В российском Семейном кодексе 51 статья — про разделение детей и родителей. Девять статей регламентируют порядок лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, изъятие детей из семьи и так далее. И 41 статья — целый раздел — называется «Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», там детальнейшим образом расписано, как органы опеки и попечительства должны себя вести, когда семью уже разделили. До 2013 года там вообще не было ни слова о помощи семье», — рассказал правозащитник Борис Альтшулер.

Сразу несколько сюжетов фильма были отсняты в Пермском крае, который правозащитники прозвали ювенальным полигоном России. В регионе есть целые «деревни опекунов», где в каждой семье воспитываются по восемь-девять приёмных детей — следствие стремления сотрудников опеки сократить количество воспитанников в детских домах и приютах. В то же время здесь всё чаще забирают детей у родных родителей, при этом иногда решения опеки вызывают много вопросов.

В фильме RTД рассказаны, например, истории изъятия детей у отца-одиночки, жена которого бросила семью, пермской активистки, у которой пытались отнять детей из-за ложного доноса после её выступлений против закрытия местного железнодорожного маршрута, а также семьи, ограниченной в правах на детей из-за того, что в их доме было печное отопление.

В последние годы российская система опеки исходит из установки о том, что каждый ребёнок должен воспитываться в семье — отсюда стремление пристроить в приёмные семьи как можно больше детей, оставшихся без попечения родителей. При этом забирать детей из родных семей тоже стали чаще, и далеко не всегда оказывается, что с новыми родителями ребёнок чувствует себя лучше. Примеры тому — многочисленные случаи жестокого обращения с детьми в приёмных семьях.

Героиня фильма RTД «Война за семью» Анна Королёва рассказала свою историю проживания в приёмной семье: недавно девушке удалось доказать, что её бывшая опекунша Ирина Гончарова применяла насилие в отношении своих воспитанников, при этом получая от государства крупные суммы на их содержание.

Активист Родительского всероссийского сопротивления в Пермском крае Алексей Мазуров считает, что именно из-за денег российская ювенальная машина часто действует вопреки интересам детей, забирая их из родных семей и помещая в приёмные.

«В перемещении (детей из родных семей в опекунские. — RT) заинтересованы все субъекты. Везде же подушевое обеспечение — то есть если ребёнок побыл некоторое время в больнице, то больница потом получит от государства средства. Надо понимать, откуда потом эти средства восполняются — они восполняются из алиментов, которые выплачивает родитель, у которого отобрали ребёнка», — отметил Мазуров.





Смотрите фильм «Война за семью» на сайте RTД.