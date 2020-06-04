«Регион исправляет ошибки чиновников»: детей из посёлка Тюльпанного вернут матери

26-летней многодетной матери Алёне Лихтенвальд из посёлка Тюльпанного Оренбургской области вернут изъятых детей, сообщила RT региональный детский омбудсмен Анжелика Линькова. Кроме того, семье помогут отремонтировать ветхий дом. Между тем губернатор отправил в отставку главу района. Региональные власти рекомендовали органам опеки обратиться в суд с просьбой не рассматривать иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах.

В Оренбургской области отменили постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии четверых детей из семьи Алёны Лихтенвальд в связи с ветхостью дома.

Ранее детей отправили в дом ребёнка из-за ветхого жилья, на ремонт которого у родителей не было денег, а также из-за конфликта с врачами местной больницы. Органам опеки также рекомендовали обратиться в суд с просьбой не рассматривать иск об ограничении матери в родительских правах. Об этом RT сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Анжелика Линькова.

«Вчера, 3 июня, областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии детей. Я буду сопровождать семью, чтобы ситуация разрешилась наилучшим образом с учётом интересов детей. В комплексе совместно со всеми министерствами и ведомствами будут проводиться мероприятия по выводу семьи из кризиса и оказанию им всяческой помощи», — рассказала RT Линькова.

По её словам, «большое количество коммерсантов, социальных партнёров и иных лиц» изъявили желание помочь семье привести в порядок потолочное перекрытие и провести ремонт в доме, чтобы он соответствовал всем нормативам для проживания малолетних детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился предоставить временное жильё семье на период проведения ремонта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, решение об отмене постановления об изъятии детей было принято на основании неэффективной работы органов опеки.

«Комиссией принято решение признать работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования Домбаровского района с семьёй Лихтенвальд ненадлежащей. Координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних Домбаровского района признана несвоевременной и неэффективной», — сообщили в пресс-службе.

Органам опеки и попечительства Домбаровского района рекомендовали направить в районный суд ходатайство с просьбой оставить иск об ограничении Алёны Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения. Комиссию по делам несовершеннолетних следует проинформировать об этом до 5 июня 2020 года.

Кроме того, глава Домбаровского района Валерий Швиндт отправится в отставку. Он занимал этот пост с 1998 года.

«В последние несколько дней разбираемся с ситуацией в Домбаровском районе. Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно: район не смог предотвратить, предупредить ситуацию. Сегодня я принял решение об отставке главы Домбаровского района», — сообщил Паслер в своём профиле в Instagram.

Изъятие детей

Как ранее рассказывал RT, 26-летняя Алёна Лихтенвальд и её муж, 32-летний Николай Саморока, разместили в сети видео, где органы опеки силой вырывают у матери из рук плачущего ребёнка, а потом сотрудники полиции надевают на женщину наручники. После изъятия детей органы опеки подали иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах.

По словам супругов, причиной для изъятия детей стали плохие жилищные условия — по мнению органов опеки, в доме мог в любой момент рухнуть потолок. Лихтенвальд обращалась к чиновникам с просьбой отремонтировать дом на средства материнского капитала, но получила отказ.

Также Саморока, рассказал, что уже несколько месяцев конфликтует с врачами районной больницы, что, по мнению родителей, могло усугубить ситуацию. По словам Николая, в январе 2020 года медсестра поставила его ребёнку неправильный диагноз, из-за чего тот попал в реанимацию с пневмонией. Мужчина написал жалобу на халатность медика.

В свою очередь, фельдшер местной больницы Гульжан Сулейманова рассказала RT, что Лихтенвальд не открывала врачам дверь по 15 минут и долго не разрешала осматривать детей. По словам Сулеймановой, дети были неухоженные, ходили в переполненных памперсах, а в доме царил беспорядок.

Однако Алла Воротникова — главврач Орского специализированного дома ребёнка, куда поступили дети, — сообщила RT, что у детей не было выраженных признаков отсутствия ухода.

В свою очередь, глава Красночабанского сельсовета Домбаровского района Мурат Суенбаев рассказал RT, что родители не работали и жили на детские пособия. Ветхий дом, где живёт семья, был куплен за 450 тыс. рублей с использованием маткапитала. По словам Суенбаева, стоимость недвижимости завышена.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту возможных мошеннических действий при использовании средств материнского капитала. Кроме того, в отношении сотрудников опеки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранительными органами также проводится проверка по факту превышения должностных полномочий полицейскими, которые надели на многодетную мать наручники.