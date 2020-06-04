«Регион исправляет ошибки чиновников»: детей из посёлка Тюльпанного вернут матери
- © Кадры: видео RT / видео из личного архива
В Оренбургской области отменили постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии четверых детей из семьи Алёны Лихтенвальд в связи с ветхостью дома.
Ранее детей отправили в дом ребёнка из-за ветхого жилья, на ремонт которого у родителей не было денег, а также из-за конфликта с врачами местной больницы. Органам опеки также рекомендовали обратиться в суд с просьбой не рассматривать иск об ограничении матери в родительских правах. Об этом RT сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Анжелика Линькова.
«Вчера, 3 июня, областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии детей. Я буду сопровождать семью, чтобы ситуация разрешилась наилучшим образом с учётом интересов детей. В комплексе совместно со всеми министерствами и ведомствами будут проводиться мероприятия по выводу семьи из кризиса и оказанию им всяческой помощи», — рассказала RT Линькова.
По её словам, «большое количество коммерсантов, социальных партнёров и иных лиц» изъявили желание помочь семье привести в порядок потолочное перекрытие и провести ремонт в доме, чтобы он соответствовал всем нормативам для проживания малолетних детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился предоставить временное жильё семье на период проведения ремонта.
Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, решение об отмене постановления об изъятии детей было принято на основании неэффективной работы органов опеки.
«Комиссией принято решение признать работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования Домбаровского района с семьёй Лихтенвальд ненадлежащей. Координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних Домбаровского района признана несвоевременной и неэффективной», — сообщили в пресс-службе.
Органам опеки и попечительства Домбаровского района рекомендовали направить в районный суд ходатайство с просьбой оставить иск об ограничении Алёны Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения. Комиссию по делам несовершеннолетних следует проинформировать об этом до 5 июня 2020 года.
Кроме того, глава Домбаровского района Валерий Швиндт отправится в отставку. Он занимал этот пост с 1998 года.
«В последние несколько дней разбираемся с ситуацией в Домбаровском районе. Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно: район не смог предотвратить, предупредить ситуацию. Сегодня я принял решение об отставке главы Домбаровского района», — сообщил Паслер в своём профиле в Instagram.
Изъятие детей
Как ранее рассказывал RT, 26-летняя Алёна Лихтенвальд и её муж, 32-летний Николай Саморока, разместили в сети видео, где органы опеки силой вырывают у матери из рук плачущего ребёнка, а потом сотрудники полиции надевают на женщину наручники. После изъятия детей органы опеки подали иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах.
По словам супругов, причиной для изъятия детей стали плохие жилищные условия — по мнению органов опеки, в доме мог в любой момент рухнуть потолок. Лихтенвальд обращалась к чиновникам с просьбой отремонтировать дом на средства материнского капитала, но получила отказ.
Также Саморока, рассказал, что уже несколько месяцев конфликтует с врачами районной больницы, что, по мнению родителей, могло усугубить ситуацию. По словам Николая, в январе 2020 года медсестра поставила его ребёнку неправильный диагноз, из-за чего тот попал в реанимацию с пневмонией. Мужчина написал жалобу на халатность медика.
В свою очередь, фельдшер местной больницы Гульжан Сулейманова рассказала RT, что Лихтенвальд не открывала врачам дверь по 15 минут и долго не разрешала осматривать детей. По словам Сулеймановой, дети были неухоженные, ходили в переполненных памперсах, а в доме царил беспорядок.
Однако Алла Воротникова — главврач Орского специализированного дома ребёнка, куда поступили дети, — сообщила RT, что у детей не было выраженных признаков отсутствия ухода.
В свою очередь, глава Красночабанского сельсовета Домбаровского района Мурат Суенбаев рассказал RT, что родители не работали и жили на детские пособия. Ветхий дом, где живёт семья, был куплен за 450 тыс. рублей с использованием маткапитала. По словам Суенбаева, стоимость недвижимости завышена.
Региональная прокуратура проводит проверку по факту возможных мошеннических действий при использовании средств материнского капитала. Кроме того, в отношении сотрудников опеки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранительными органами также проводится проверка по факту превышения должностных полномочий полицейскими, которые надели на многодетную мать наручники.
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