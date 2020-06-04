«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в посёлке Тюльпанном

Семья 26-летней жительницы посёлка Тюльпанный Алёны Лихтенвальд, у которой изъяли четверых детей, жила на детские пособия, при этом детей не выпускали на улицу. Об этом сообщили RT в региональной прокуратуре. В то же время родители утверждают, что причиной изъятия детей стало ветхое жильё, а ситуацию усугубил конфликт с врачами районной больницы. В отношении представителей органов опеки, которые должны были следить за многодетной семьёй, возбуждено уголовное дело. Также ведётся проверка в отношении сотрудников полиции, которые могли превысить полномочия при задержании.

Правоохранители проверяют, каким образом многодетная семья, у которой 25 мая изъяли четверых детей, купила за счёт средств материнского капитала ветхий дом. Об этом сообщили RT в прокуратуре Домбаровского района.

«На сегодняшний день установлено, что одноэтажный дом был приобретён семьёй в 2017 году за счёт средств материнского капитала. До этого в доме более шести лет никто не проживал. Стоимость жилья в 450 тыс. рублей с учётом того, что он требовал ремонта и ухода, по предварительным данным, была завышена», — рассказал RT прокурор Домбаровского района Павел Кучерявенко.

Он отметил, что сейчас организована проверка по факту возможных мошеннических действий при использовании средств материнского капитала, связанных с приобретением дома.

Также в прокуратуре рассказали об образе жизни семьи. В ходе проверок выяснилось, что основным доходом родителей были пособия на детей.

«Мать находилась в продолжительном декретном отпуске, отец фактически не работал. Семья вела скрытный образ жизни, дети не выпускались на улицу. Состояние здоровья детей и условия, в которых они воспитывались, вызвали беспокойство у медиков, осуществлявших патронаж над несовершеннолетними в возрасте до года. Это явилось одним из оснований для изъятия несовершеннолетних», — пояснил прокурор.

Сейчас, по его словам, в отношении сотрудников органов опеки, которые должны были наблюдать за семьёй, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«Ход расследования дела контролируется прокуратурой района», — заявили RT прокурор Домбаровского района Павел Кучерявенко.

Также правоохранительные органы проводят проверку по факту возможного превышения должностных полномочий со стороны сотрудников полиции, а именно применения силы и заключения матери в наручники.

Изъятие детей

Ранее RT рассказывал об изъятии четверых детей из семьи 26-летней Алёны Лихтенвальд и её 32-летнего мужа Николая Самороки. Супругам удалось записать на видео визит сотрудников полиции и органов опеки. На кадрах видно, как люди в форме вырывают плачущего ребёнка из рук матери со словами: «Отдай сюда», а на саму женщину надевают наручники.

© Кадр: видео из личного архива

В настоящее время дети находятся в Орском специализированном доме ребёнка. Пятый, самый старший ребёнок — шестилетняя дочь — у бабушки в Орске. В производстве суда находится иск органов опеки и попечительства об ограничении Лихтенвальд в родительских правах.

Алёна Лихтенвальд и её муж утверждают, что причиной для изъятия детей послужило ветхое состояние жилья. В доме в любой момент может рухнуть потолок, и поэтому находиться детям в нём, по мнению органов опеки, опасно. Супруги хотели отремонтировать дом на средства маткапитала, однако чиновники, со слов семьи, не разрешили потратить деньги на эти цели.

Кроме того, по словам Николая Самороки, семья уже несколько месяцев конфликтует с врачами районной больницы. В январе он подал жалобу на медсестру, обвинив её в халатном отношении к болезни одного из младших детей. По его мнению, медик не поставила ребёнку вовремя правильный диагноз, и в итоге он попал в реанимацию с воспалением лёгких.

«Не давала осматривать детей»

О конфликте семьи с врачами рассказал RT и министр образования региона Алексей Пахомов, который по поручению губернатора области Дениса Паслера выясняет причины изъятия детей.

Врачи местной клиники утверждают, что Лихтенвальд отказывалась обследовать детей.

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«Мы по 15 минут стучались в дверь, чтобы нам открыли. В доме всегда были разбросаны вещи, постельные принадлежности отсутствовали. Дети были полуодеты, неухоженные, волосы слипшиеся, не умытые. Иногда замечали, что у детей были переполненные памперсы», — поясняет RT фельдшер врачебной амбулатории посёлка Красночабанский Домбароского района Гульжан Сулейманова.

Фельдшер утверждает, что в один из визитов она заметила у старшей шестилетней дочки Лихтевальд синяки.

«Мать не отрицала, что это побои, и утверждала, что девочка много балуется и отец её наказал. Мы тогда пытались всё зафиксировать, но мужчина нас выгнал», — вспоминает Сулейманова.

По её словам, дети Лихтенвальд даже не умеют пользоваться столовыми приборами.

«В больнице, куда их вначале привезли, они жадно ели руками, не были приучены к ложкам. Мать была с ними два дня, потом собрала всю еду, которую детям дали на полдник, и сбежала», — утверждает фельдшер.

В свою очередь, Алла Воротникова, главный врач ГКУЗ «Орский специализированный дом ребёнка», где сейчас находится дети, говорит, что у малышей нет выраженных признаков неухоженности.

«Дети были чистые, но ногти неподстриженные и под ними была грязь. Сейчас они ведут себя спокойно. Старшая девочка очень активная и разговорчивая, но в лексиконе у неё есть нецензурные слова. Все необходимые навыки у них имеются. Но у двух детей задержка нервно-психического развития, а годовалый ребёнок не ходит, плохо стоит», — рассказала RT о состоянии детей Воротникова.

Жили на субсидии

По словам главы администрации Красночабанского сельсовета Домбаровского района Мурата Суенбаев, муж и жена не работали и жили на детские пособия.

«У детей в свидетельствах о рождении не был вписан отец. Со слов матери, это сделано было для того, чтобы получать больше субсидий. Они даже не женаты были и расписались только в прошлую субботу», — рассказывает RT Суенбаев.

Он отмечает, что стоимость дома, который купила Лихтенвальд, сильно завышена: за 450 тыс. рублей в посёлке можно купить нормальное жильё. Однако, по его словам, Лихтенвальд ему рассказывала, что их обманули продавцы дома, не устранив все нарушения до сделки.

«В доме не было газа и электричества. Была надломлена балка в потолке. Газ и свет в итоге починили, а вот эту балку нет. Они дважды обращались к президенту и к губернатору. К нам обращений не поступало. Мы предлагали встать в очередь на улучшение жилищных условий, но она отказалась», — говорит Суенбаев.

В свою очередь соседи, с которыми пообщались корреспонденты RT, отзываются о многодетной семье нейтрально — в целом, говорят они, «были нормальными, но жили бедно».