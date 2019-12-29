15-летняя девочка через суд пытается лишить мать родительских прав

В подмосковной Балашихе 15-летняя Евгения Родионова просит у суда лишить родительских прав свою мать Елену. Девушка заявляет, что мать постоянно избивала и унижала её. Сейчас школьница находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. Ситуацию держит на контроле уполномоченная по правам несовершеннолетних по Московской области Ксения Мишонова. По словам омбудсмена, в её практике это первый случай, когда ребёнок так упорно отказывается от родителей.

© Фото из личного архива / РИА Новости

В подмосковной Балашихе 15-летняя Евгения Родионова обвиняет в побоях свою 50-летнюю мать Елену Родионову и пытается через суд лишить её родительских прав. Предварительное заседание по делу назначили на 19 декабря, однако было отложено, как сообщается на сайте Железнодорожного городского суда суда Московской области, по «иным причинам». Теперь оно должно состояться 16 января 2020 года. Интересы девушки в процессе представляют органы опеки.

Сама Евгения рассказывает, что её мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, использовала недопустимые методы воспитания и регулярно оскорбляла дочь. Девушка с сентября находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) «Горизонт» в Железнодорожном, с ней работают психологи и педагоги.

Наказание без преступления

Евгения Родионова рассказала RT, что до десяти лет она жила у бабушки с дедушкой по маминой линии в Сердобске Пензенской области. Своего отца она никогда не видела, а с матерью встречалась лишь пару дней в год, когда та приезжала с заработков из Москвы.

По словам Евгении, даже в свои нечастые и короткие визиты Елена могла отругать или побить её. Однако девочка всё равно была привязана к маме и каждый раз очень ждала её приезда. Поэтому она с большим энтузиазмом отреагировала, когда мать предложила переехать к ней и её сожителю Валерию Трубину. В 2015 году семья обосновалась в Пензе. Впоследствии Родионовы и Трубин несколько раз переезжали.

Однако вместо жизни в любящей семье ребёнка ждало постоянное насилие со стороны матери, поделилась с RT Евгения.

Например, девушка вспоминает, что могла получить оплеуху или удар ремнём от Елены за любой проступок, будь то небольшое опоздание из школы, шумное поведение кота или не так повешенные на сушке вещи.

Евгения стала замкнутой и у неё появились проблемы с учёбой, хотя раньше, как она говорит, оценки были хорошими, а общение со сверстниками — нормальным.

От побоев со стороны матери Евгению какое-то время защищал Валерий Трубин, рассказывает девушка.

«Однажды он сам увидел, как Елена без какой-либо причины сильно ударила меня по затылку. Он в категоричной форме предупредил её, что такое поведение по отношению к ребёнку недопустимо. После этого в его присутствии она меня бить перестала», — говорит Евгения Родионова.

Перекрёстный донос

Со временем отношения между Валерием и Еленой расстроились. Мужчина ушёл от Родионовых. В итоге, мать, по словам Евгении, стала избивать её уже в отместку за собственные неудачи в личной жизни.

Как рассказал RT Валерий, он несколько раз возвращался в семью из жалости к Евгении, но в 2016 году его терпение лопнуло, и он окончательно разорвал отношения. На тот момент Родионовы и Трубин проживали в Туле.

По словам мужчины, до него периодически доходили слухи, что Елена продолжает издеваться над дочерью. Валерий связался с Евгенией, она подтвердила ему факт побоев. Тогда он обратился в полицию и опеку с заявлением на Елену Родионову. В ходе разбирательства в отношении женщины было заведено дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Первое обращение в опеку далось девушке тяжело.

«Когда мы сидели в кабинете, я вздрагивала от каждого шороха, думала, что мама зайдёт, — вспоминает Евгения. — Ко мне очень скептически отнеслись чиновники. Представительница опеки мне тогда сказала: «Я тоже дочь иногда бью и ничего». Пока было разбирательство, я продолжала жить с Еленой. Она на меня давила и вынудила оговорить Трубина».

В октябре 2016 года мировой суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 7 тыс. рублей. Однако в 2017 году из-за так называемой декриминализации домашних насилия наказание ей отменили.

В том же году на Трубина поступило заявление в полицию уже от Елены Родионовой. Она обвинила мужчину в сексуальных домогательствах к дочери. Под её нажимом Евгения дала против Валерия ложные показания, как рассказала RT сама девушка. Однако дело в итоге так и не было заведено за отсутствием доказательств. Елену за ложный донос привлекать тоже не стали.

Валерий Трубин считает, что заявление против него Елена Родионова написала из мести. По его мнению, женщина психологически неустойчива.

«Она нечестный человек, и у неё явно какие-то отклонения, — сказал RT Трубин. — В 2014 году после нашей ссоры она имитировала попытку суицида. Я тогда вызвал санитаров, и её на неделю забрали в психиатрическую больницу».

Капля молока

После дела о побоях и заявлений на Трубина Елена с дочерью переехали в подмосковный Железнодорожный. Женщина устроилась работать билетной кассиршей на ж/д станции, а Евгения пошла в местную школу, уже пятую по счёту за два года.

Жить с матерью Евгении стало ещё тяжелее, поскольку больше за неё никто не мог заступиться, вспоминает она. После побоев Елена, по словам девочки, запирала дочь в квартире, из-за чего та не могла ходить в школу, при этом мать ругала её за низкую успеваемость.

В школе у девочки появилась близкая подруга Мария Кузнецова, с которой она делилась своими проблемами. Подруга пришла в ужас от истории Евгении и пересказала всё своей маме Гидае Шведовой. Весной 2019 года Шведовы предложили Евгении сходить с ней в органы опеки и написать заявление на мать.

6 сентября Елена Родионова, по словам девушки, среди ночи разбудила дочь и жестоко избила её ремнём за пролитую каплю молока на полу кухни. Наутро Евгения позвонила Шведовым и всё им рассказала.

9 сентября она дождалась ухода матери на работу и вместе с Гидаей Шведовой пошла в опеку. Там она написала заявление на мать. Домой девушка уже не возвращалась — сначала её отправили в больницу, затем в СРЦН «Горизонт».

Сотрудники центра несколько раз пытались примирить мать с дочерью, однако безуспешно. Девушка первое время была сильно эмоционально подавлена и каждая встреча с матерью у неё сопровождалась истерикой.

Елена Родионова тем временем стала писать жалобы в прокуратуру на Шведовых. Сначала она обвинила их в негативном влиянии на дочь и её вовлечении в ЛГБТ-культуру. Затем в том, что они вербуют её для участия в террористической деятельности. Елена написала в СРЦН, что не позволяет дочери общаться со Шведовыми, пользоваться мобильным телефоном и принимать от кого-либо посылки.

«Меня Елена поджидала у дома, — рассказала RT Гидая Шведова. — Она в каком-то шпионском триллере живёт. Не знаю, может, она дочь и любит, но какой-то своей очень-очень странной любовью».

Евгения Родионова считает, что мать в неё «вцепилась» из-за квартиры в Пензе. Елена несколько лет назад переписала на дочь жилплощадь, поскольку у женщины много долгов по кредитам и она боялась, что квартиру могут забрать коллекторы. В какие-либо искренние чувства матери Евгения не верит.

«Впервые с таким сталкиваюсь»

За ситуацией с Евгенией Родионовой следит омбудсмен по правам несовершеннолетних по Московской области Ксения Мишонова. По словам уполномоченной, она впервые в своей практике сталкивается с таким упорным нежеланием ребёнка общаться с родителями.

«Сначала я подумала, что это подросток и временное отторжение родителей на фоне ссоры. Но мы с Евгенией потом три часа общались, и она настаивает, чтобы мать лишили прав, — сказала RT Мишонова. — Она даже мамой её не называет, говорит: «Я с этой женщиной ничего не хочу иметь общего».

По словам уполномоченной, на данный момент рассматривается вариант передачи Евгении под опеку Шведовых, если суд постановит ограничить или лишить родительских прав Елену Родионову. Сами Шведовы и отец Евгении Сергей Тюрин, которого она до сих пор ни разу так и не видела, дали на это своё согласие.

Елена Родионова с RT общаться отказалась и пригрозила уголовным преследованием за клевету. Не дали свой комментарий по ситуации и органы опеки, сославшись на интересы несовершеннолетней.

До заседание по делу о лишении родительских прав Елены Родионовой назначено должна быть проведена назначенная судом психолого-психиатрическая экспертиза матери и дочери.

RT продолжит следить за развитием ситуации.