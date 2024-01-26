«Служба финансовой поддержки Красильщика»: как уехавший из РФ медиаменеджер заработал €785 тыс. на страхах россиян

Илья Красильщик, медиаменеджер и в прошлом руководящий сотрудник «Медузы»* и «Яндекса», после начала СВО открыл в Латвии онлайн-издание «Служба поддержки» (СП). RT изучил отчёт организации Helpdesk Media**, обслуживающей деятельность этого СМИ, и выяснил: за 2022 год фирма получила €785 тыс. от иностранных спонсоров. Среди них — владелец телеканала «Дождь»*** нидерландец Дёрк Сауэр. СП набрала аудиторию на теме мобилизации, говорят эксперты и утверждают: значительная доля аудитории накручена искусственно.

В апреле 2022 года Илья Красильщик оставил пост менеджера международных проектов «Яндекса», публично заявил о своём несогласии с целями СВО и уехал в Германию. В тот же период МВД объявило его в розыск по статье за распространение фейков о российской армии (207.3 УК РФ), затем он был осуждён по той же статье заочно.

В мае 2022 года в Риге открылось юрлицо Helpdesk Media Foundation, представляющее СМИ «Служба поддержки». В документах указаны три учредителя: журналисты Александр Поливанов и Владимир Цыбульский и бывшая сотрудница благотворительных фондов Софья Жукова. Первые двое — друзья и коллеги Красильщика по «Ленте.Ру» ещё с начала нулевых.

«Не хотите идти в российскую армию? Не знаете, как уехать? Уволили с работы за антивоенную позицию? Пишите», — анонсировал Красильщик новое медиа.

В учредительных бумагах Красильщика нет. Но он везде представляет издание, публично называет его своим, а в соцсети профессионального нетворкинга LinkedIn именует себя «главным исполнительным директором» — это высшая управленческая должность фирмы в странах с западной моделью экономики.

«Служба поддержки» рассказывает, как избежать мобилизации, постит комплиментарные новости об украинской стороне конфликта и критические — о действиях российских войск.

Эксперт по СМИ и социолог, с которыми поговорил RT, сошлись во мнении, что издание нарушает и призывает к нарушению законодательства РФ. К такому же выводу ранее пришла Генпрокуратура РФ. 11 декабря 2023 года надзорное ведомство внесло юрлицо издания в реестр нежелательных организаций.

По закону доступ к нежелательным ресурсам должен быть ограничен. При этом СП не имеет полноценного сайта (кроме одностраничного лендинга) и функционирует в формате Telegram-канала и почтовой рассылки. Пользователь оставляет свою «электронку» и получает на неё сообщения по выбранным темам.

Способы доставки сообщений до аудитории, которыми пользуется СП, затрудняют работу госорганам, отметил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Ограничить email-рассылку сложно, — пояснил эксперт. — В то же время существуют более масштабные способы, которые бьют по целой группе адресных имён и IP».

Такие способы уже применяются. Например, на уровне провайдера задаётся ограничение приёма электронных сообщений с почты, открытой на определённом домене. В России такое ограничение уже несколько лет действует в отношении почтового сервиса Protonmail, с которого злоумышленники рассылали массовые фейковые сообщения о минировании российских школ и торговых центров.

На службе поддержки

К концу 2023 года латвийская управляющая компания издания Helpdesk Media сдала свой первый финотчёт за 2022 год. RT ознакомился с его копией в реестре юрлиц Латвии.

По этим данным, за позапрошлый год компания получила пожертвований на сумму €785,2 тыс. По среднему курсу на 2022 год это составляло примерно 55,5 млн рублей.

При этом затраты издания оказались на порядок меньше: общие расходы составили €24,5 тыс. Из них на зарплату было потрачено €5 тыс., а €17,7 тыс. ушло на «прочие расходы». Таким образом, у предприятия осталось €760,6 тыс. невостребованных средств.

В годовом отчёте указаны сведения о девяти спонсорах СМИ Красильщика. Это юридические лица из Латвии, Великобритании, Чехии, Нидерландов и США. Большинство наименований скрыто в соответствии с новыми законами Латвии о публичных данных. Известно, что €105,6 тыс. задонатило немецкое подразделение Центра независимых социологических исследований**** (ЦНСИ) — некоммерческой организации, основанной в 1990-х советским диссидентом и дипломатом Виктором Воронковым и функционировавшей на иностранные гранты, в том числе на деньги Фонда Макартуров*****. При этом координатором проектов в берлинском ЦНСИ работает Соня Аршинова — супруга Ильи Красильщика.

Нидерландский фонд Stichting 2 Oktober****** пожертвовал Красильщику €7 тыс. Этим фондом руководит издатель VTimes, фактический спонсор и директор телеканала «Дождь» голландец Дёрк Сауэр.

Ещё €5 тыс. пожертвовал Балтийский центр медиамастерства. Это негосударственное объединение со штаб-квартирой в Латвии, которое провозглашает себя «центром поддержки умной журналистики» в странах Балтии и Восточной Европы. Оно получает финансирование от МИД Латвии, Европейского фонда за демократию******* и посольств США и Великобритании.

В списке «спонсоров» оказалась также американская платёжная система Stripe, через которую СМИ-иноагенты часто принимают платежи от подписчиков за вычетом комиссии. Однако это не платёж самой организации — это средства, полученные от аудитории.

Через Stripe было переведено €18,9 тыс. Этим платёжным сервисом пользуется, например, Фонд борьбы с коррупцией********, подвергая своих подписчиков риску раскрытия персональных данных и возбуждения в отношении жертвователей из России уголовных дел за спонсирование экстремистов.

Тень Ходорковского

Из тех, кто скрыл своё название, больше всех пожертвовали два юрлица из Великобритании. Их пожертвования составили €242 тыс. и €220 тыс. соответственно. У RT есть основания предполагать, что как минимум одна из этих фирм связана с опальным экс-олигархом, основателем «Открытой России»********* Михаилом Ходорковским**********.

В пользу того, что частным анонимным жертвователем из Великобритании мог быть именно проживающий там Ходорковский, говорит следующее обстоятельство. На сайте «Службы поддержки» в качестве «наших партнёров», с которыми она «ежедневно сотрудничает», указан проект «Ковчег». Этот проект помогает бежавшим из России и Украины релокантам и существует на деньги МБХ, рассказывал RT.

Также Красильщик является одним из авторов проекта «Рефорум», который отвечает за выработку «единой позиции» среди всех, кто поддерживает Ходорковского, и тоже существует на деньги олигарха. На площадке «Рефорума» в Берлине Красильщик и презентовал свою «Службу поддержки».

Кроме того, бывший олигарх имеет тесные связи с российской оппозицией в эмиграции, о чём мы неоднократно рассказывали. МБХ тратит десятки миллионов долларов на поддержку как принадлежащих, так и не принадлежащих ему либеральных СМИ.

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Игра на страхах

Издание «Служба поддержки», как уже упоминалось, существует в формате Telegram-канала и почтовой рассылки. Поскольку ограничить доступ к такому формату СМИ затруднительно, зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предлагает использовать финансовый инструмент.

«Эти ребята (иноагенты и нежелательные в РФ организации. — RT) без денег и пальцем и не пошевелят, и чем быстрее они останутся без источников финансирования, тем быстрее закончится их деятельность», — заметил эксперт.

Пусть они большую часть средств получают из зарубежной казны, но в то же время многие продолжают зарабатывать на российских рекламодателях: онлайн-агрегаторах, маркетплейсах и образовательных курсах.

Подобной рекламой занимаются, например, видеоблогеры-иноагенты Катерина Гордеева и её муж, о чьих контрактах с «дочками» госучреждений писал RT.

«Госорганам запрещено сотрудничать с иностранными агентами, но коммерческие организации по-прежнему могут выбирать рекламных подрядчиков из числа журналистов, находящихся под зарубежным влиянием, — рассказал Малькевич. — Поэтому целесообразно на законодательном уровне рассмотреть вопрос о запрете частным компаниям допускать иноагентов до тендеров».

Сейчас в Telegram-канале «Службы поддержки» 91 тыс. подписчиков. Это число неуклонно падает с октября 2022 года. Тогда, на волне мобилизации, СП публиковала десятки «пугающих» сообщений с перспективами наказаний для уклонистов, сгущая краски и нагнетая истерию. Это позволило ей за неделю увеличить число подписчиков втрое — с 52 тыс. в середине сентября 2022 года до 132 тыс. в начале октября.

СП нарастила аудиторию за счёт искусственных накруток и страхов определённой части общества, отмечает Малькевич.

«К росту аудитории этого канала привело несколько факторов. С одной стороны, часть общества боялась мобилизации, — объяснил эксперт. — Боязнь, недостаток информации и нагнетание истерии со стороны ЦИПсО Украины, которые, может быть, и советовали подписываться на этот ресурс, привлекли аудиторию к Красильщику».

Подобные СМИ набирают аудиторию из числа людей, потерявших уверенность в завтрашнем дне и боящихся ухудшения обстановки в стране, говорит основательница «НИИ Социологии» социолог Мария Филь.

«Особенно это было заметно в первый период частичной мобилизации, когда некоторые из патриотически настроенных граждан были обескуражены перспективой личного участия в боевых действиях», — пояснила социолог. Часть общества была к такому повороту событий психологически не готова, продолжает Филь, и реакцией стал поиск различных вариантов защиты от перемен, «в число которых входит и подписка на подобные СМИ».

Свою роль в росте аудитории сыграли и накрутки ботами, без которых не обходится ни одно подобное издание, отмечает Малькевич.

«Они в поисках любых способов доставки своих «произведений» до читателя, так как именно за это получают гранты и деньги на существование, — рассказал зампред комиссии ОП по СМИ. — Как показывает практика, зарубежные грантодатели платят именно за объём аудитории. Поэтому и декларируемая ими своя аудитория всегда на порядок больше реальной».

По словам Малькевича, чем больший охват Helpdesk Media и подобные стартапы покажут своим кураторам, тем больше денег получат. Поэтому в ход идут покупка ботов, создание фейковых почтовых ящиков для рассылки и другие нечистоплотные способы раздувания аудитории.

Также зампред комиссии ОП по СМИ объяснил, что оказавшиеся вне закона «нежелательные» издания и их коллеги-иноагенты сейчас отрезаны от большей части денежных потоков. Поэтому теперь они вынуждены получать финансирование из ограниченного количества источников.

«Неудивительно, что Красильщик и другие медиаменеджеры-иноагенты, уехав за рубеж, кучкуются вокруг одних и тех же спонсоров, — отмечает Малькевич. — Просто других у них теперь нет. С ними сотрудничает небольшое количество организаций, которых Запад назначил кассирами, ответственными за работу с русскоязычными изданиями».

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Риски ответственности

Среднестатистическому подписчику «Службы поддержки» от 25 до 40 лет, он скорее мужского пола и живёт в крупном городе. К такому выводу пришла социолог Мария Филь, изучив для RT данные о группе СП в Telegram.

«Соотношение мужчин и женщин среди аудитории можно предположить как 55% на 45% в пользу мужчин, — заметила эксперт. — Возможно, какая-то часть аудитории ранее принимала участие в политических протестах, необязательно регулярное и активное».

На текущем этапе данная часть общества преимущественно политически пассивна, старается не афишировать своих взглядов, говорит социолог.

«Основное желание читателей подобных СМИ — «чтобы всё это побыстрее закончилось», основная мотивация — «возвращение к нормальности», то есть в 2019 год, до пандемии и начала СВО, — отмечает она. — По данным социологических опросов, людей с такими установками в России около 20%».

Те, кто в поисках ответов и снятия тревоги обращаются к подобным медиаресурсам, совершают ошибку, говорит Филь. Само по себе взаимодействие с нежелательными организациями способно подвести человека под уголовное или административное дело.

А в случае со «Службой поддержки» данные подписчиков могут и вовсе собирать и передавать украинской стороне или в аналитические центры недружественных стран Запада, отмечает эксперт.

Об этом говорит, например, недавний опрос, организованный Красильщиком среди своей аудитории. Подписчиков просят сообщить свои имена, город проживания, рассказать, участвовали ли они в политической активности и жертвуют ли украинским организациям. Для гражданина России последнее может быть расценено как госизмена.

«Этот паблик собирает информацию о количественных и качественных характеристиках аудитории, недовольных или хотя бы пассивно нелояльных к действиям государства в России, — рассказала Филь. — Об этом, в частности, свидетельствует размещение в паблике анкет, некоторые пункты которых не так безопасны, как кажется на первый взгляд».

По её словам, организаторы проекта параллельно с декларируемой правозащитной деятельностью ведут различные базы данных. При стечении обстоятельств данный паблик сможет использоваться для координации протестных действий по аналогии с Белоруссией.

С социологом солидарен и эксперт по медиа Александр Малькевич. По его мнению, реальной пользы от таких изданий никакой, разве что поддержка финансового состояния их руководства.

«В этом смысле издание вполне может называться «Служба финансовой поддержки Красильщика», — резюмировал Малькевич.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. Организация признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ.

** Helpdesk Media Foundation признана нежелательной организацией по решению Генпрокуратуры РФ от 11.12.2023.

*** Объединение «Телеканал Дождь» и связанные лица признаны иностранными агентами решением Минюста РФ от 01.12.2023. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь».

**** АНО «Центр независимых социологических исследований» признано иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.06.2015.

***** Организация признана нежелательной в РФ.

****** Организация признана СМИ-иноагентом решением Минюста РФ от 14.05.2021.

******* EED European Endowment for Democracy (Европейский фонд за демократию) — организация, признанная нежелательной решением Генпрокуратуры РФ от 06.03.2020.

******** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

********* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

********** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.