Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи россиян

Власти Латвии планируют принудительно выселить из республики более 1,2 тыс. граждан России. Поводом к этому называют якобы их неурегулированный правовой статус, сообщает портал национального гостелерадио LSM.lv.

По данным портала, всего из Латвии «за неисполнение требований законодательства» намерены депортировать 1213 человек.

«К установленному поправками к закону (об иммиграции. — RT) сроку — 30 ноября — 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии, нет информации, что эти люди уже покинули страну», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили о готовности страны принять граждан из Латвии в случае, если их выселят.