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МИД: Россия примет соотечественников из Латвии, если власти страны их выселят

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Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия примет соотечественников из Латвии, если власти прибалтийской страны их выселят.
МИД: Россия примет соотечественников из Латвии, если власти страны их выселят
  • РИА Новости

«Понятно, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы, если дело дойдёт действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.

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