МИД: Россия примет соотечественников из Латвии, если власти страны их выселят
- РИА Новости
«Понятно, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы, если дело дойдёт действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.