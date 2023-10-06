МИД: Россия примет соотечественников из Латвии, если власти страны их выселят

Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия примет соотечественников из Латвии, если власти прибалтийской страны их выселят.

«Понятно, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы, если дело дойдёт действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.