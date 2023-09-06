Депутат: решение Латвии выселять русскоязычных продиктовано русофобской политикой

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии.

По словам депутата, решение властей Латвии продиктовано русофобской политикой, установленной США в их европейских сателлитах.

«Латвийские власти подчиняются указаниям из-за океана, стараясь заслужить одобрение Вашингтона и какие-то преференции для себя», — отметил Белик.

Он также добавил, что решение заявить о вопиющем нарушении прав русскоязычных граждан на международных площадках — закономерное и правильное.

«И даже если реакция этих международных организаций будет не такой, как нам хотелось бы, вынесение данного прецедента на мировой уровень уже является демонстрацией того, что Россия не намерена оставлять без внимания подобные действия прибалтийских властей», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.