Дело экс-главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика о фейках о ВС России направлено в суд
«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Красильщика... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.
16 марта Красильщик был заочно арестован по делу о фейках о ВС России.
Его объявили в розыск ещё в середине лета 2022 года.