Дело экс-главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика о фейках о ВС России направлено в суд

Уголовное дело о публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах России в отношении экс-главы «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд.

«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Красильщика... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.

16 марта Красильщик был заочно арестован по делу о фейках о ВС России.

Его объявили в розыск ещё в середине лета 2022 года.