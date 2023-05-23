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Дело экс-главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика о фейках о ВС России направлено в суд

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Уголовное дело о публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах России в отношении экс-главы «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд.

«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Красильщика... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.

16 марта Красильщик был заочно арестован по делу о фейках о ВС России.

Его объявили в розыск ещё в середине лета 2022 года.

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