Медиаменеджер из Нидерландов Дэрк Сауер стал директором телеканала «Дождь»

В распоряжении RT оказались отчётные документы нового юридического лица «Дождя»*, зарегистрированного в Нидерландах. Из них следует, что известный медиаменеджер, основатель издательского дома Independent Media Дэрк Сауер занял должность директора телеканала. Ранее имя Сауера уже фигурировало в числе крупнейших спонсоров и лоббистов продолжения работы медиаструктуры в странах ЕС, но о его непосредственном участии в управлении активом сведений не было.

Как следует из отчётных документов, размещённых в коммерческом реестре Нидерландов, 6 декабря 2022 года было зарегистрировано новое юридическое лицо, представляющее телеканал «Дождь» в Европе — TVR Studios BV. В качестве уставного капитала указана минимальная пороговая сумма в €1 тыс.

В документе также указана деятельность, которой будет заниматься TVR Studios BV: «Независимое и объективное освещение всех основных событий в России, включая трансляцию ежедневных новостей в России, производство и трансляцию оригинальных программ и распространение новостей о России, в том числе посредством каналов, кабельного вещания, потокового интернет-вещания, мобильных приложений и Smart TV».

Дэрк Сауер фигурирует в документе в статусе директора телеканала, единственным владельцем указана Наталья Синдеева**.

По данным источника RT в окружении Синдеевой, в настоящий момент полное переформатирование вещания и переезд «Дождя» в Нидерланды уже завершены.

Деятельность на студии телеканала в Тбилиси заморожена, закрыта студия в Риге — все сотрудники переехали в Амстердам.

При этом, по информации источников RT, реальным инвестором и фактическим владельцем нового медиапроекта выступает Сауер, который планирует в будущем получить финансирование по линии Евросоюза на вещание «Дождя» как одного из рупоров антироссийской повестки.

Как сообщал ранее RT, руководство телеканала «Дождь» рассматривало варианты формального разделения медиа на разные юридические лица с целью продолжения вещания из студий в Тбилиси и Амстердаме.

Проблемы с работой «Дождя» в Прибалтике начались после скандала с увольнением ведущего Алексея Коростелёва и аннулированием Нацсоветом по электронным СМИ Латвии лицензии на вещание «Дождя».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.