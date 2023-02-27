Источник: руководство «Дождя» ведёт переговоры о продаже 50% телеканала медиаменеджеру Дерку Сауэру
- РИА Новости
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По данным источников, детали сделки пока обсуждаются и могут быть изменены.
На данном этапе речь идёт о продаже Дерку Сауэру 50% доли в капитале «Дождя» в обмен на вовлечение в проект европейских и американских инвесторов для дальнейшего развития телеканала.
Собеседники RT подчёркивают, что Наталья Синдеева сама была инициатором переговоров о продаже, но при этом выдвинула условия — медиаактив не должен перейти под контроль пула зарубежных спонсоров и его внутрироссийскую аудиторию следует сохранить.
Как сообщал ранее RT, после отзыва лицензии «Дождя» в Латвии именно Дерк Сауэр обеспечил получение лицензии на вещание канала в Нидерландах.
Ранее источники RT в окружении Натальи Синдеевой рассказали о готовящемся формальном разделении медиа на разные юридические лица для продолжения вещания из студий в Нидерландах и Грузии.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.
** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.