Источник: телеканал «Дождь» могут разделить на разные юрлица

Как стало известно RT, руководство телеканала «Дождь»* рассматривает варианты формального разделения медиа на разные юридические лица с целью продолжения вещания из студий в Тбилиси и Амстердаме. При этом ведутся активные консультации с пулом инвесторов о продолжении финансирования деятельности «Дождя» на грузинской площадке.

Источники RT в окружении гендиректора «Дождя» сообщают, что после скандала с высказываниями экс-ведущего Алексея Коростелева в отношении мобилизованных россиян и отзыва лицензии «Дождя» на вещание в странах Прибалтики руководство канала во главе с Натальей Синдеевой** рассматривает несколько вариантов продолжения работы. В качестве одного из сценариев — продолжение вещания в YouTube на базе имеющихся студий в Тбилиси, Амстердаме и Париже.

В то же время прорабатывается и сценарий формальной ликвидации телеканала для создания двух студий в Тбилиси и Амстердаме в форме самостоятельных юридических лиц. Амстердамский филиал по прежнему планирует финансировать нидерландский медиаменеджер Дэрк Сауер, который и ранее выделял средства на функционирование студии.

Также, по данным источников RT, Наталья Синдеева ведёт активные консультации с пулом независимых инвесторов в Прибалтике, которые могут взять на себя финансирование второй студии в Тбилиси. Среди прочих обсуждается вопрос о запуске процесса получения лицензий на вещание в Нидерландах и Грузии с целью получения возможности вернуться в европейские кабельные сети.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя», аналогичное решение приняла позже Эстония. У сотрудников телеканала после отзыва лицензии на вещание начали возникать проблемы с местными миграционными органами.

Так, в частности, Алексею Коростелеву уже запрещён въезд на территорию Латвии. По сообщению местных СМИ, миграционные власти республики активно запрашивают информацию о целях нахождения в стране сотрудников телеканала, имеющих рабочие визы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.