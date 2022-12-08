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В Эстонии прекращается вещание телеканала «Дождь»

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Вещание телеканала «Дождь»* прекращается в Эстонии.
В Эстонии прекращается вещание телеканала «Дождь»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как объясняет телеканал, причина в том, что ранее власти Латвии отозвали у «Дождя» лицензию, которая давала ему право распространять свой контент в государствах Евросоюза, США и других странах.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя» 6 декабря.

Как сообщалось, это связано «с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием лицензии телеканала «Дождь»* на вещание в Латвии.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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