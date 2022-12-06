Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*.

Об этом заявил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку... принято решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь», — говорится в сообщении в Twitter.

Вещание «Дождя» прекратится 8 декабря.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о необходимости отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.