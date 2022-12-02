Захарова прокомментировала штраф телеканалу «Дождь» в Латвии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала штраф для телеканала «Дождь»* в Латвии, заявив, что «предателей нигде не любят».
Захарова прокомментировала штраф телеканалу «Дождь» в Латвии
  • РИА Новости

Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что телеканал оштрафовали на €10 тыс. за то, что в его эфире показали карту с Крымом в составе России.

По словам Аболиньша, это уже второе «серьёзное нарушение» «Дождя».

«Не выручили и подписанные сотрудниками «Дождя» бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят», — написала Захарова.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о необходимости отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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