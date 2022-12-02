Глава МО Латвии Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание у сотрудников «Дождя»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о необходимости отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*.

Ранее, как пишет РИА Новости, глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что телеканал оштрафовали на €10 тыс. за то, что в его эфире показали карту с Крымом в составе России.

По словам Аболиньша, это уже второе «серьёзное нарушение» «Дождя»*.

«Я считаю, что «Дождь»* должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание (у сотрудников. — RT) надо отобрать», — написал Пабрикс в Twitter.

Часть команды телеканала сейчас работает из Грузии, а основная студия до недавнего времени находилась в Риге, где ею после переезда из России руководил главред Тихон Дзядко**.

3 марта 2022 года телеканал приостановил свою работу на территории РФ после того, как Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к его информационным ресурсам в сети.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.