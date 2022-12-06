Песков прокомментировал решение властей Латвии аннулировать лицензию на вещание «Дождя»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием лицензии телеканала «Дождь»* на вещание в Латвии.

«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода», — заявил Песков.

По его словам, ситуация вокруг «Дождя» демонстрирует ошибочность таких иллюзий.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.