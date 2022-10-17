Голландский медиаменеджер Дерк Сауэр профинансировал запуск вещания «Дождя» из Амстердама
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По словам источника, именно Сауэр стоял за переездом в Нидерланды российского журналиста и телеведущего «Дождя» Михаила Фишмана, а также перезапуском его авторской передачи.
При этом часть команды телеканала сейчас работает из Грузии, а основная студия до недавнего времени находилась в Риге, где ею после переезда из России руководил главред Тихон Дзядко**.
Напомним, ранее источник сообщил RT, что «Дождь» испытывает серьезные трудности с финансированием, что привело к задержкам в выплате зарплат журналистам.
По этой причине, по словам источника, ряд сотрудников канала намерены были покинуть «Дождь» и перейти в другие СМИ.
3 марта 2022 года телеканал приостановил свою работу на территории РФ после того, как Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к его информационным ресурсам в сети.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.