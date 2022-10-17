Голландский медиаменеджер Дерк Сауэр профинансировал запуск вещания «Дождя» из Амстердама

По данным источника RT в окружении генерального директора телеканала «Дождь»* Натальи Синдеевой, голландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и бывший издатель газеты «Ведомости» Дерк Сауэр профинансировал открытие студии «Дождя» в Амстердаме и переезд команды телеканала.

По словам источника, именно Сауэр стоял за переездом в Нидерланды российского журналиста и телеведущего «Дождя» Михаила Фишмана, а также перезапуском его авторской передачи.

При этом часть команды телеканала сейчас работает из Грузии, а основная студия до недавнего времени находилась в Риге, где ею после переезда из России руководил главред Тихон Дзядко**.

Напомним, ранее источник сообщил RT, что «Дождь» испытывает серьезные трудности с финансированием, что привело к задержкам в выплате зарплат журналистам.

По этой причине, по словам источника, ряд сотрудников канала намерены были покинуть «Дождь» и перейти в другие СМИ.

3 марта 2022 года телеканал приостановил свою работу на территории РФ после того, как Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к его информационным ресурсам в сети.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.