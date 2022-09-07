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Источник: сотрудникам телеканала «Дождь» задерживают зарплату

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RT
Сотрудники телеканала «Дождь»* не получили вовремя зарплату из-за проблем с платёжными системами. Об этом сообщил источник RT в СМИ.
Источник: сотрудникам телеканала «Дождь» задерживают зарплату
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко обещал сотрудникам, что выплатит зарплату к началу сентября, но по состоянию на седьмое число журналисты так и не получили деньги, сказал источник. Также, по его словам, некоторых сотрудников перевели на срочные договоры.

Сам Дзядко, по словам источника, объясняет это проблемами с банками и платёжными системами.

«В коллективе зреет недовольство. На мнение журналистов забивают. От нас требуют освещать только однообразные новости про украинских беженцев и российские обстрелы мирных жителей украинских городов», — пояснил собеседник RT.

Из-за этого, добавляет источник, ряд сотрудников канала намерены покинуть «Дождь» и перейти в другие СМИ.

В планах телеканала было открытие ещё одной студии в Амстердаме в конце осени, но из-за проблем с финансированием это находится под вопросом.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к телеканалу «Дождь». После этого около 50 сотрудников медиа покинули страну.

Сейчас у телеканала три студии. Большинство журналистов работают в студии в Риге, которой руководит Тихон Дзядко. Остальные — в Тбилиси и Париже.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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