МВД Латвии запретило въезд бывшему ведущему «Дождя» Коростелёву

МВД Латвии запретило въезд бывшему ведущему «Дождя»* Алексею Коростелёву из-за его оговорки в прямом эфире о поддержке российских военных.

В сообщении портала Delfi говорится, что министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внёс Коростелёва в чёрный список.

По данным портала, Коростелёв работал из Грузии и не имеет латвийской визы или вида на жительство, поэтому власти Латвии не могут привлечь его к ответственности.

Ранее Коростелёв был уволен по решению руководства после того, как в эфире заявил о помощи мобилизованным российским военнослужащим с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.