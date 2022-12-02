Ведущего телеканала «Дождь» уволили из-за слов о помощи российским военным

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Ведущего телеканала «Дождь»* Алексея Коростелева уволили из-за слов в эфире о помощи российским военным.
Ведущего телеканала «Дождь» уволили из-за слов о помощи российским военным
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя информационной службы «Дождя» Екатерину Котрикадзе**.

Она назвала заявление Коростелева «категорически неприемлемым для всей редакции». 

Также Котрикадзе заявила, что из-за слов ведущего у зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российским военным, что не соответствует действительности. 

По её словам, принято решение прекратить сотрудничество с Коростелевым с сегодняшнего дня.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

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